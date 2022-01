Poljska z ukrepi blaži rast cen hrane in energentov

Varšava, 12. januarja - Poljski premier Mateusz Morawiecki je napovedal uvedbo svežnja davčnih olajšav, s katerimi naj bi inflacijo oklestil za do 1,5 odstotne točke. Poljska vlada se je obenem odločila, da zamrzne cene plina za gospodinjstva in nekatere javne ustanove, kot so bolnišnice, je poročala poljska tiskovna agencija PAP.