10 dni do OI - Vojaška strategija, ki je uporabna tudi v ljubezni

Ljubljana, 25. januarja - Umetnost vojne je klasično delo iz zakladnice kitajske kulturne dediščine, ki jo pripisujejo generalu in filozofu Sundziju. Vojaški priročnik iz petega stoletja pred našim štetjem je navdihoval številne azijske vladarje, generale in bojevnike, v zadnjih stoletjih pa tudi mnoge zahodnjake na vojaškem, poslovnem in osebnem področju.

Sundzijev priročnik, ki je bil zapisan na bambusovih trakovih, je najcelovitejša študija teorije in prakse spora. Temelji na taoističnem prepričanju, da je prava umetnost vojne dejansko umetnost ohranjanja miru, celovitost in modrost tega dela pripomorejo k skladnejšemu sožitju brez sporov.

Umetnost vojne tvori trinajst poglavij z naslovi: Načrtovanje, Vojskovanje, Strateški napad, Formacije in razporeditev sil, Potencialna energija, Prazno in polno, Spopad, Devet sprememb, Bojni pohod, Oblike terena, Devet vrst tal, Ognjeni napad in Vohuni.

Sundzijeva razprava velja za prvo delo o vojaški strategiji in je tudi danes eden najpomembnejših vojaških učbenikov nasploh. V njem so opisane strategije, ki še dandanes vplivajo na vojskovanje, med njimi največ takih, ki poudarjajo pomen morale in oskrbe na vojnem pohodu.

Sundzi zagovarja strategijo, ki sovražnika spravi na kolena s kar najmanj boja in celo z uporabo vojnih ujetnikov kot vojake lastne vojske. To naj bi demoraliziralo nasprotnike, ko bi gledali svoje ljudi v sovražnikovih vrstah.

Očaranost nad zgoščenimi, skorajda pregovornimi izreki o vojni in miru, napadu in obrambi, preračunljivosti in velikodušnosti, življenju in smrti pa se ni polastila le vojaških strategov. V sodobni družbi je Umetnost vojne obveljala za knjigo modrosti, ki nezmotljivo vodi tako v političnem in poslovnem svetu kot v negovanju prijateljstev in ljubezni.

Zahodno občinstvo je Umetnost vojne prvič spoznalo leta 1772, ko jo je jezuit Jean Joseph Marie Amiot prevedel v francoščino. Za navdih so jo uporabljali različni voditelji, kot so baron italijansko-švicarskega rodu Antoine-Henri Jomini, ki je služboval v francoski in ruski vojski, sloviti ameriški generali Douglas MacArthur, Norman Schwarzkopf in Colin Powell, Sundzijevo strategijo vojskovanja bodo zagotovo uporabil tudi posamezni športniki ali športnice na bližnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu.