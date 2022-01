Ljubljana, 12. januarja - V Galeriji Društva likovnih umetnikov Ljubljana (DLUL) bo od danes do 30. januarja na ogled razstava risb Dušana Muca z naslovom Preskušnja po Hrastovcih. Njegovo ustvarjanje so navdihnile več kot 500 let stare freske v cerkvici v Hrastovljah.