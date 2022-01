Šimundža v Ludogorec zvabil Karničnika

Murska Sobota, 12. januarja - Bolgarski prvaki iz Razgrada so v slovenskem nogometu poskrbeli za nov prestop. Novi trener bolgarske zasedbe Ante Šimundža, ki je Muro popeljal do naslova državnega prvaka v pretekli sezoni, je v Ludogorec zvabil Žana Karničnika, ki je za Muro odigral 180 tekem v vseh tekmovanjih in ob tem prispeval 18 zadetkov.