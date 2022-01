Šmarsko podjetje Pišek-Vitli Krpan ureja pametno tovarno

Šmarje pri Jelšah, 16. januarja - Podjetje Pišek-Vitli Krpan iz Šmarja pri Jelšah uvaja pametno tovarno. Naložba, ocenjena na 14,1 milijona evrov, zajema nove prostore in opremo za razvoj in proizvodnjo, namen pa je razširitev in optimizacija proizvodnih procesov na obstoječi lokaciji, so povedali za STA.