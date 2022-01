V Galeriji P74 razstavlja nagrajenka skupine OHO Lene Lekše

Ljubljana, 12. januarja - V Galeriji P74 bo do 2. februarja na ogled samostojna razstava Lene Lekše, aktualne dobitnice nagrade skupine OHO za vizualne umetnike do 40. leta starosti. Predstavila se bo z novim delom, interaktivno instalacijo Serendipitously, za katero je bilo ključno njeno bivanje na rezidenci v New Yorku.