Občina Tržič dobila gradbeno dovoljenje za prizidek k zdravstvenemu domu

Tržič, 12. januarja - Občina Tržič je prejšnji mesec pridobila gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo obstoječega objekta tržiškega zdravstvenega doma in dozidavo prizidka. Investicija, za katero pričakujejo tudi sredstva ministrstva za zdravje, je ocenjena na 3,3 milijona evrov in naj bi bila končana do konca leta 2023, so danes sporočili iz občine.