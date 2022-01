Snežne razmere v visokogorju

Predvsem so nevarna južna pobočja, kjer je veliko sveže napihanega snega, ki se lahko splazi ob večji obremenitvi snežne odeje. V visokogorju je napihan sneg tudi na severnih pobočjih, a se je tam bolje sprijel s podlago. Nevarne so tudi strmejše grape, kjer je večja količina napihanega snega. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tudi do stare, ponekod poledenele podlage, zato je tam nevarnost zdrsa. Zaradi napihanega snega razmere v gorah niso varne.

V gorah je bilo v preteklih dneh mrzlo in suho vreme, občasno je še pihal okrepljen veter severnih smeri, ki je predvsem v visokogorju prenašal sneg v zamete. Zaradi nizke temperature se sneg skoraj ni preobražal, ostal je suh in mehak, nekoliko se je zgostil. Vetru izpostavljena mesta so spihana tudi do stare podlage, ponekod je poledenelo. Veliko je klož, ki so večinoma na južno orientiranih pobočjih.

Pred nami je daljše obdobje suhega vremena. Danes, v četrtek in v petek bo jasno. Pihal bo šibak do zmeren veter severnih smeri. Danes in v četrtek dopoldne bo temperatura še pod ničlo, v četrtek popoldne pa bo v višinah počasi dotekal toplejši zrak, tako da se bo ničta izoterma dvignila nad 2000 metrov, zvečer bo že na okoli 2500 metrov nadmorske višine. Najtopleje bo v petek, ko bo tudi po najvišjih vrhovih temperatura malo nad ničlo. Tudi v soboto in nedeljo bo suho in dokaj sončno vreme, le vlažnost se bo nekoliko povečala, predvsem v sredogorju bo lahko tudi nekaj oblačnosti.

Snežna odeja bo danes in sprva še v četrtek zaradi nizke temperature in suhega zraka ostala večinoma nespremenjena. V četrtek popoldne se bo na južnih pobočjih že nekoliko ojužila in ponoči pomrznila, začela bo nastajati skorja. Ta proces bo še izrazitejši v petek in ob koncu tedna. V senčnih legah bo sneg ostal suh in mehak, na prisojnih legah pa se bo krepila skorja, ki se bo čez dan zmehčala. Zaradi otoplitve se bo v prisojah sneg čez dan nekoliko labiliziral, zato se bo na strmih pobočjih z napihanim snegom lahko hitreje sprožil plaz kložastega snega. S strmih pobočij se bo lahko sredi dneva in popoldne tudi spontano sprožil kakšen plaz sprijetega snega.