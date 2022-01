Vreme: Jasno

Ljubljana, 12. januarja - Danes bo jasno. Veter v notranjosti bo oslabel, na Primorskem pa bo še pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od -11 do -4, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 0 do 4, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.

Obeti: Tudi v petek in soboto bo pretežno jasno. Predvsem v višjih legah se bo otoplilo, po nižinah v notranjosti bo zjutraj nekaj megle.

Vremenska slika: Nad vzhodnim Sredozemljem je ciklonsko območje, nad zahodno in srednjo Evropo pa se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam hladen in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo. Ob severnem Jadranu bo danes še pihala zmerna burja, v četrtek pa bo slabela.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden.