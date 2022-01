Berlin, 12. januarja - V Nemčiji so lani zabeležili največ novih prošenj za azil od leta 2017. Glede na podatke nemškega urada za migracije in begunce (Bamf) so lani prosilci vložili 190.800 prošenj, leta 2017 jih je bilo več kot 222.600, poroča nemška tiskovna agencija dpa.