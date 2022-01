V postojnski porodnišnici lani 1715 rojstev, kar jo uvršča na tretje mesto

Postojna, 12. januarja - V porodnišnici v Postojni so imeli lani 1699 porodov, v katerih se je rodilo 1715 otrok, je za STA povedal direktor Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna Aleksander Merlo. S tem se postojnska porodnišnica uvršča na tretje mesto po številu novorojenčkov v lanskem letu v državi, takoj za ljubljansko in mariborsko porodnišnico.