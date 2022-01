Đoković zanikal ponarejanje podatkov in ogrožanje ljudi okrog sebe

Melbourne, 12. januarja - Srb Novak Đoković še vedno čaka na odločitev, ali bo lahko ostal v Avstraliji in prihodnji teden nastopil na uvodnem grand slamu sezone. Danes se je prvič odzval na očitke, zaradi katerih mu grozi izgon iz države in zanikal namerno uporabo napačnih podatkov pri vstopu v Avstralijo in namerno ogrožanje ljudi v času okužbe s koronavirusom.