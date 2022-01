Severna Koreja izstrelila že drugo raketo v tednu dni

Seul/New York/Pjongjang, 11. januarja - Severna Koreja je v morje davi izstrelila domnevno balistično raketo, znova hipersonično, so potrdili v Pjongjangu. O podobnem preizkusu so iz Pjongjanga sicer poročali že pred slabim tednom. Novica o že drugi izstrelitvi rakete pa je prišla, medtem ko se je na to temo v New Yorku sestal Varnostni svet ZN.