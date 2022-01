Delo o usklajevanju pokojnin (12. 1)

Ljubljana, 11. januarja - Barbara Hočevar v komentarju Pokojnine med popravami krivic in glasovi piše o zadnjemu predlogu Desusa o usklajevanju pokojnin. Avtorica poudarja, da so bile posledice varčevalnih ukrepov zelo hvaležna tema vsakega, ki se je imel za zagovornika upokojencev in je v tej vse številnejši skupini iskal svojo volilno bazo.