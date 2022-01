Finance o populistični ekonomski politiki (12. 1.)

Ljubljana, 11. januarja - Simona Toplak v komentarju Kaj gre lahko prav piše o populistični ekonomski politiki. Trdi, da sta se politični populizem in ekonomski transferizem združila in da ni razlike med ekonomsko politiko populistov in demokratov. Meni, da ekonomski transferizem ter tiskanje in razdeljevanje denarja hranijo in spodbujajo politični populizem.