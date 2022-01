Delovna skupina za kadre v gostinstvu in turizmu za promocijo gostinskih poklicev

Ljubljana, 11. januarja - Delovna skupina za reševanje izzivov s področja kadrov v gostinstvu in turizmu se je na današnji drugi seji dogovorila o skupnem projektu promocije gostinskih poklicev, še posebej v luči bližajočih se informativnih dni za vpis v srednje šole. Gostinci so se znova zavzeli tudi za olajšanje zaposlovanja tujcev in začasnih delavcev.