Mlada kustosa vzela pod drobnogled Franceta Miheliča

Maribor, 12. januarja - Galerija Media Nox v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru vabi na razstavo del Franceta Miheliča z naslovom Življenje in smrt sta si brata, ki sta jo v sklopu projekta Mladi kustos pripravila študenta umetnostne zgodovine Filip Burnik in Saša Preložnik Šimac. Razstava bo na ogled do 10. februarja.