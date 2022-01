Združenje delodajalcev in Kmetijsko gozdarska zbornica pozivata k cepljenju

Ljubljana, 11. januarja - Združenje delodajalcev Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pred dnevi cepljenja ponovno pozivata k cepljenju proti covidu-19. Samo s cepljenjem in doslednim spoštovanjem ukrepov lahko prispevamo k izvajanju številnih gospodarskih dejavnosti in dejavnosti javnega sektorja tudi v prihodnje, so zapisali v združenju delodajalcev.