Objavljena razpisa za investicije v odvajanje odpadne vode in vodovodni sistem

Ljubljana, 11. januarja - Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni razpis za investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na aglomeracijah, manjših od 2000 populacijskih enot, in za investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev. Predvidena vrednost prvega je 54 milijonov evrov, drugega pa 53,7 milijona evrov.