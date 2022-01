Stranke KUL na prvem letošnjem sestanku o sodelovanju do volitev

Ljubljana, 11. januarja - Stranke KUL so se danes sestale prvič letos. Med drugim so se pogovarjale o sodelovanju in skupnih dogodkih do volitev, je po sestanku pojasnila predsednica SD Tanja Fajon. Znova so bili deležni tudi vprašanj o morebitnem sodelovanju z Robertom Golobom, kjer pa ostajajo zadržani, dokler ne bodo seznanjeni s programom morebitne nove stranke.