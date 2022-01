Pesniški turnir Založbe Pivec pod okrilje KUD Pranger

Maribor, 11. januarja - Pesniški turnir, ki ga je zadnjih 15 let prirejala Založba Pivec, prehaja pod okrilje Kulturno-umetniškega društva (KUD) Pranger. Prireditev, na kateri izbirajo najboljšo izvirno neobjavljeno slovensko pesem v tekočem letu, ostaja po napovedih vsebinsko enako zasnovana in pod vodstvom ustanoviteljice Zore A. Jurič in koordinatorja Nina Flisarja.