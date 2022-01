eŠola: Ni prišlo do vdora v sistem, temveč kraje podatkov učiteljev

Ljubljana, 11. januarja - V zvezi z zlorabo sistema eAsistent, o čemer so danes poročali nekateri mediji, ni prišlo do vdora v sistem, temveč do kraje dostopnih podatkov določenih učiteljev, so za STA sporočili iz eŠole. V podjetju so potrdili, da so lažno spletno stran, ki je bila kopija eAsistenta, postavili neznanci. Dodali so, da poteka kriminalistična preiskava.