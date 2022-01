V Avstriji še naprej naraščanje okužb; maske FFP2 zdaj tudi na prostem

Dunaj, 11. januarja - Pohod močno nalezljive koronavirusne različice v Avstriji se nadaljuje. V minulih 24 urah so v severni sosedi potrdili 11.516 novih okužb. Največji porast beležijo na Dunaju, kjer so tokrat s skoraj 3500 novimi primeri postavili dosedanji rekord. V Avstriji so sicer danes začeli veljati novi zajezitveni ukrepi.