Med predlogi DOS za digitalizacijo šolstva tudi posodobitev digitalne opreme na srednjih šolah

Ljubljana, 11. januarja - V Dijaški organizaciji Slovenije (DOS) so po sestanku z ministrom za digitalno preobrazbo Markom Borisom Andrijaničem pripravili nabor ukrepov, ki bi pomagali pri digitalizaciji slovenskega šolstva in družbe. Med drugim predlagajo posodobitev digitalne opreme na srednjih šolah in sorazmerno uporabo e-tablic pri nekaterih šolskih predmetih.