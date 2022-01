Bolgarski državni vrh v karanteni

Sofija, 11. januarja - Večji del državnega vrha v Bolgariji je v karanteni. To velja tako za predsednika države Rumena Radeva kot tudi za predsednika vlade Kirila Petkova in več drugih voditeljev strank in poslanskih skupin. Razlog za to je okužba predsednika parlamenta Nikole Minčeva z novim koronavirusom.