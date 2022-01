Pesnica in borka za državljanske pravice Maya Angelou na ameriškem kovancu

New York, 12. januarja - Ameriška kovnica je predstavila prvega od kovancev za 25 centov, ki jih bo v sklopu programa ameriških žensk na kovancih za četrt dolarja (American Women Quarters Program) izdala med letoma 2022 in 2025. Na njem je podoba temnopolte ameriške pesnice, pisateljice in borke za državljanske pravice Maye Angelou.