Zaposleni na RTVS bodo morali volitve v svet delavcev spet ponoviti

Ljubljana, 11. januarja - Zaposleni na RTV Slovenija so morali zaradi sodne razveljavitve septembrskih volitev v svet delavcev javnega zavoda volitve ponoviti. A na današnjih volitvah, ki so potekale do 19. ure, je svoj glas oddalo premalo delavcev, da bi bile veljavne. Po neuradnih podatkih je zmanjkalo dobrih 100 glasov.