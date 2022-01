Gorenjska cepilna mesta med akcijo odprta vsak dan od 8. do 20. ure

Kranj, 11. januarja - V gorenjskih zdravstvenih domovih bo med dnevi cepljenja od četrtka do sobote cepljenje potekalo na običajnih lokacijah. V Kranju, Škofji Loki, Tržiču, Radovljici, na Jesenicah in Bledu bo cepljenje na voljo vse tri dni od 8. do 20. ure. Direktorica Zdravstvenega doma Kranj Lilijana Gantar Žura ljudi poziva k ponovnemu razmisleku o koristih cepiva.