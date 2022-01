Pri Mladinski knjigi šest novosti domačega in tujega leposlovja za otroke

Ljubljana, 11. januarja - Uredništvo otroškega leposlovja pri Mladinski knjigi je predstavilo šest novosti. Štiri slikanice podpisujejo domače avtorice in ilustratorke, izmed prevodnih del pa bodo mladi in tudi odrasli bralci lahko posegli po novih zgodbah J.K. Rowling ter ustvarjalnega tandema Julia Donaldson in Axel Scheffer. Dela nosijo letnico 2021.