V ponedeljek zagorelo v hišah v Spuhlji in Žicah

Ptuj/Sveta Ana, 11. januarja - Prostovoljni gasilci iz Ptuja in Spuhlje so v ponedeljek popoldne pogasili požar, ki je izbruhnil v kmečki sobi stanovanjske hiše v Spuhlji. Kot so sporočili iz mariborske policijske uprave, v požaru ni bilo poškodovanih, materialna škoda pa po nestrokovni oceni znaša okoli 30.000 evrov. Zvečer je zagorelo tudi v občini Sveta Ana.