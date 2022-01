Primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina znova odprta

Kozina, 11. januarja - Primorska avtocesta, ki je bila zaradi močnega vetra zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani, je ponovno odprta, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Agencija za okolje pa opozarja, da bodo do srede zjutraj najmočnejši sunki burje na Primorskem ponekod dosegali hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro.