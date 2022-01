Ob smrti Sassolija sožalja tudi iz Slovenije

Ljubljana, 11. januarja - Ob smrti predsednika Evropska parlamenta Davida Sassolija prihajajo sožalja tudi iz Slovenije. Družini in prijateljem pokojnega sta preko Twitterja sožalje med drugim izrazila premier Janez Janša in predsednik DZ Igor Zorčič. Predsednik Borut Pahor pa je Sassolija označil za velikega demokrata in iskrenega Evropejca.