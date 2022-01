Po begu pred policijo kazenska ovadba za 21-letnega srbskega voznika

Koper, 11. januarja - V ponedeljek nekaj pred 14. uro so policisti začeli ustavljati osebno vozilo, ker voznik ni ustavil na pozive policije in je poskušal pobegniti. V vozilu je bilo več oseb, ki so pri reki Rižana pobegnile iz vozila. Policisti so kasneje 21-letnega voznika prijeli in ga bodo kazensko ovadili, so sporočili s Policijske uprave Koper.