Po dolenjski avtocesti vozil avtobus brez enega kolesa

Obrežje, 11. januarja - Prometne policiste so vozniki ponoči obvestili, da po dolenjski avtocesti vozi avtobus, ki mu na eni osi manjka eno od koles. Ko so ga ustavili, 32-letni voznik s Kosova ni znal zadovoljivo pojasniti, zakaj nima kolesa. Oglobili so ga in vozilo izločili iz prometa, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.