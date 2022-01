Obnova ribniškega bazena poteka po načrtih

Ribnica, 11. januarja - V občini Ribnica so jeseni začeli prenovo edinega bazena v občini. Po besedah župana Sama Pogorelca dela potekajo po načrtih in naj bi bila končana do maja, ko naj bi bil bazen tudi odprt. Tečejo pa tudi že načrti, da bi v prihodnje bazen poleti deloval kot kopalni bazen. Trenutno je namreč namenjen športni vadbi in rekreaciji.