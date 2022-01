ZDA lani povečale izpuste toplogrednih plinov

New York, 11. januarja - V ZDA so se izpusti toplogrednih plinov lani po podatkih neodvisne raziskovalne organizacije Rhodium Grouplani v primerjavi z letom 2020 povečali za šest odstotkov. Da bi ZDA dosegle cilj vlade Josepha Bidna o 50-odstotnem zmanjšanju izpustov do leta 2030 v primerjavi z letom 2005, bi morale izpuste letno zmanjšati za pet odstotkov.