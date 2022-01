V ZDA opravili prvo in za zdaj uspešno presaditev prašičjega srca v človeka

Baltimore, 11. januarja - Zdravstveni center ameriške univerze Maryland v Baltimoru je v ponedeljek sporočil, da so 75-letnemu Davidu Bennettu že v petek presadili prašičje srce in njegovo telo ga za zdaj še ni zavrnilo. To je prva tovrstna uspešna operacija doslej in lahko predstavlja pomembno prelomnico v zdravstvu.