Delo o neukrepanju ob energetski draginji (11. 1.)

Ljubljana, 10. januarja - Nejc Gole v komentarju V ostrih energetskih škarjah piše, da so se podjetja znašla v škarjah visokih cen elektrike v Sloveniji. Poudari, da čeprav ima država na voljo rekordne proračunske prihodke in milijarde evrov evropskih sredstev, ki bi jih morala učinkovito porabljati, bremena še vedno prenaša na podjetja in gospodinjstva.