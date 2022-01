Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 1.)

Ljubljana, 10. januarja - Tuje tiskovne agencije so poročale o novih ukrepih za preprečevanje širjenja covida-19 v Sloveniji in o tem, da je minister za zdravje zaradi hitrega širjenja nove koronavirusne različice omikron od četrtka do sobote napovedal nove dneve cepljenja. Poročale so tudi o odpovedi tekme svetovnega pokala v teku na smučeh in kombinaciji v Planici.