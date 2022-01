EU obsodila proslavo ob obletnici ustanovitve Republike srbske

Bruselj, 10. januarja - EU je kritična do proslave, ki so jo v Republiki srbski pripravili ob 30. obletnici ustanovitve, čeprav je ustavno sodišče BiH ta praznik razglasilo za neustavnega. Kot je sporočil tiskovni predstavnik visokega zunanjepolitičnega predstavnika, EU obsoja "negativno, razdiralno in hujskaško retoriko", ki so jo uporabili voditelji Republike srbske.