Fajonova v zadnjem mesecu na več sestankih o morebitnem sodelovanju pred volitvami

Koper, 10. januarja - Predsednica SD Tanja Fajon je danes pojasnila, da se je v zadnjem mesecu sestala z več ljudmi, ki danes snujejo ali želijo biti del aktivne družbe in se mobilizirajo za nastop na volitvah. Že decembra je namreč poslala povabilo k sodelovanju različnim na novo nastajajočim strankam in gibanjem, civilnim organizacijam in nevladnim organizacijam.