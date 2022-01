Za piranski akvarij bo odslej skrbela Univerza na Primorskem

Piran, 10. januarja - V Piranu so danes podpisali pogodbo o prenosu Akvarija Piran na Univerzo na Primorskem (UP). Dosedanji upravljavec Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran za akvarij zaradi visokih stroškov ni več mogla skrbeti, zato ga je ministrstvo za šolstvo brezplačno preneslo na Univerzo na Primorskem.