Vozovnica za javni prevoz v Parizu s popustom v kulturnih ustanovah

Pariz, 11. januarja - Imetniki mesečne ali letne vozovnice za javni prevoz na območju širšega Pariza so odslej deležni popusta za številne kulturne ustanove. Poleg muzejev in kinematografov v shemi sodelujejo tudi gledališča, koncertna prizorišča in festivali ter zgodovinske znamenitosti, so sporočili iz pariškega prometnega združenja.