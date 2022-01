Na pogovoru NSi tokrat o problematikah mladih

Ljubljana, 10. januarja - Mladi potrebujejo primerno izobrazbo, poslovno okolje, streho nad glavo in ustrezno družinsko politiko, so se strinjali sodelujoči na posvetovanju stranke NSi z naslovom Pogovori za boljšo Slovenijo, ki je bil tokrat namenjen mladim. Pri tem so izpostavili pomen razbremenitve plač, digitalizacije ter neprofitnih stanovanj in študentskih domov.