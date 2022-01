Mineva sto let od prve uporabe inzulina

Ljubljana, 11. januarja - Mineva 100 let od prve uporabe inzulina za zdravljenje sladkorne bolezni. Prvo injekcijo je 11. januarja 1922 dobil 14-letni Kanadčan Leonard Thompson, ki je imel sladkorno bolezen tipa 1. Po tem uspešnem dogodku so se začela prizadevanja za izboljšave v procesu izolacije inzulina in za njegovo širšo dostopnost in uporabo.