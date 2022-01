Vreme: Ponoči delno jasno

Ljubljana, 10. januarja - Ponoči bo delno jasno, na vzhodu in jugu pa bo več oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo zvečer krepila, ponekod v notranjosti pa bo pihal severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, na Primorskem od 1 do 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela, ponekod v notranjosti pa bo pihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes ponoči in jutri bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem dosegali hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro.

Obeti: Tudi v sredo in četrtek bo pretežno jasno, na Primorskem bo predvsem v sredo še pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad južnim Sredozemljem je ciklon, nad Alpami in srednjo Evropo pa območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi proti Skandinaviji in Pirenejskemu polotoku. Nad naše kraje doteka razmeroma hladen in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo na Hrvaškem še pretežno oblačno. V krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu bo pretežno jasno. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, pod Velebitom močna burja. V torek bo pretežno jasno. Ob severnem Jadranu bo pihala močna burja, ki bo popoldne slabela.