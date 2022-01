Odpovedane tekme svetovnega pokala v teku na smučeh in kombinaciji v Planici

Ljubljana, 10. januarja - Organizacijski komite Planica je v sodelovanju s partnerji prireditve odpovedal tekme svetovnega pokala v teku na smučeh in nordijski kombinaciji, ki bi morale biti 22. in 23. januarja v nordijskem centru. Organizatorji so kot razlog navedli skokovit porast okužb s covidom-19 v državi.