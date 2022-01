V požaru na območju Vuzenice zgorelo več glav živine, uničena mehanizacija in dve vozili

Vuzenica, 10. januarja - Gasilci iz osmih društev so danes pomagali pri gašenju požara, ki je uničil gospodarsko poslopje v Šentjanžu nad Dravčami na območju občine Vuzenica. V požaru je zgorelo 12 živali, še za štiri od osmih goved, ki so jih gasilci rešili, je veterinar odredil zakol zaradi opeklin. Objekt je uničen, zgorela je vsa mehanizacija in dve osebni vozili.