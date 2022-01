Koper in Olimpija z novimi kadrovskimi novostmi

Koper, 10. januarja - Slovenski nogometni prvoligaš Koper, ki po jesenskem delu Prve lige Telemach zaseda drugo mesto na lestvici, je na družbenih omrežjih objavil nekaj kadrovskih novosti. Kot so na Facebooku zapisali pri Kopru, so pogodbe podaljšali Matej Palčič, Ivan Borna Jelić Balta in Žan Bešir.