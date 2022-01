V pandemičnem času imenitna strelska zasedba v Rušah

Ruše, 10. januarja - Velika nagrada v Rušah je že vrsto let v začetku koledarja Mednarodne strelske zveze (ISSF), tradicija se bo nadaljevala tudi v tem pandemičnem času. Med sredo in soboto bo tako na največjem strelskem tekmovanju v zračnem orožju v Sloveniji nastopilo več kot 160 tekmovalcev in tekmovalk iz 19 držav.